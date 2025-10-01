Reklama
Nicolas Cage w horrorze o Jezusie. Zwiastun filmu Syn Cieśli

To jedna z bardziej intrygujących premier tej jesieni - horror o dzieciństwie Jezusa otrzymał kolejny zwiastun. Sprawdźcie, jak zapowiada się nowa produkcja z Nicolasem Cage'm w roli głównej.
Oliwia Garczyńska
Syn Cieśli fot. materiały prasowe
ONE Media opublikowało kolejny zwiastun horroru inspirowanego dzieciństwem Jezusa opisanym w Ewangelii św. Tomasza, zatytułowanego Syn Cieśli

Syn Cieśli - zwiastun

Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R

Syn Cieśli - co wiadomo?

Film przedstawi mroczną historię rodziny ukrywającej się w Egipcie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Syn, określany w zarysie opowieści Chłopcem, pod wpływem innego dziecka przejdzie tajemniczą przemianę i zacznie buntować się przeciwko swojemu ojcu, Cieśli, ujawniając jednocześnie fakt posiadania nadnaturalnych mocy. Ich manifestacja sprawi, że cała rodzina będzie musiała zmagać się z nowymi zagrożeniami - także tymi mającymi nadprzyrodzony charakter.

Produkcja niedawno otrzymała kategorię wiekową R ze względu na mocne i krwawe sceny oraz pokazywanie nagości na ekranie. 

W główne role wcielają się Nicolas Cage, FKA twigs Isla Johnson i Noah Jupe. Za kamerami stanął Lotfy Nathan. 

Premiera została zapowiedziana na jesień 2025 roku - nie znamy jeszcze dokładnej daty.

 

Źródło: onemedia

