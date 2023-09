Nicolas Winding Refn na festiwalu w Wenecji. Ostro skrytykował platformy streamingowe

plan filmu Tylko Bóg wybacza / materiały prasowe

Nicolas Winding Refn pojawił się na festiwalu filmowym w Wenecji, aby złożyć hołd Ruggero Deodato. W trakcie wydarzenia, filmowiec otwarcie skrytykował serwisu streamingowe działające w branży filmowej.

Nicolas Winding Refn o platformach streamingowych

Reżyser jest już znany w swojej branży za szczerość do bólu i bezlitosne komentarze. Wcześniej stanowczo stwierdził, że "kino nie żyje". Teraz filmowiec rzekomo zmienił zdanie i podjął walkę o ten przemysł. Przeciwnikiem w tej bitwie mają być platformy streamingowe, które "praktycznie wszystko przechwyciły". Zarzucił im "przefinansowanie oraz zepsucie pieniędzmi i kokainą".

- To niezwykle smutne i przerażające, ponieważ sztuka jest w zasadzie jedyną rzeczą - no, poza seksem, wodą i szczęściem - która sprawia, że istniejemy. Filmy wypuszczane w kinach są częścią tego, co czyni nas ludźmi i pozwala doświadczać kreatywności.

Filmowiec powiązał platformy z niebezpieczeństwami z używania sztucznej inteligencji. Jego zdaniem, to dwa czynniki, które stanowczo niszczą ten przemysł.

- AI nie jest artystą. Jest produktem.

Nicolas Winding Refn - filmografia

Ostatnio filmowiec wyreżyserował serial Netflixa Kowbojka z Kopenhagi. Nakręcił również dla Amazona Too Old To Die Young, który nie został wznowiony. Refn jest najbardziej znany za wyprodukowanie filmów Drive i Neon Demon.