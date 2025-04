AI kontra twórcy gier? Yoko Taro przewiduje koniec branży, jaką znamy

fot. youtube.com

Twórcy gier różnie podchodzą do tematu wykorzystania sztucznej inteligencji. Dla jednych to przydatne narzędzie, dla innych – potencjalne zagrożenie, które może prowadzić do zwolnień. Tymczasem Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, twierdzi wręcz, że AI może przyczynić się do… zwiększenia zatrudnienia.

Teraz głos w tej sprawie zabrał również Yoko Taro, twórca serii NieR. Japoński deweloper przedstawił wyjątkowo pesymistyczną wizję przyszłości branży gier. W rozmowie z magazynem Famitsu stwierdził, że za 50 lat wszyscy twórcy mogą stracić pracę z powodu rozwoju sztucznej inteligencji.

Myślę też, że sztuczna inteligencja sprawi, że wszyscy twórcy gier stracą pracę. Za 50 lat twórcy gier mogą być traktowani jak bardowie.

Skąd taki pesymizm? Według twórcy NieRa, AI umożliwi graczom samodzielne generowanie treści dopasowanych do ich preferencji.

Myślę, że w niedalekiej przyszłości przejdziemy z ery, w której naśladujemy styl naszych ulubionych twórców, do ery, w której będziemy mogli generować własne scenariusze. Sztuczna inteligencja będzie analizować preferencje użytkowników i tworzyć fabularne rozgałęzienia, które będą chcieli przeczytać. Możliwości rekomendacji będą się stale poprawiać – dodał Taro.