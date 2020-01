Nie czas umierać - Billie Eilish zaśpiewa piosenkę!

Kto zaśpiewa piosenkę w Nie czas umierać? Producenci oficjalnie ogłosili, że jest to 18-letnia Billie Eilish. Napisała ona piosenkę razem z bratem. Takim sposobem staje się ona najmłodszą artystką wykonującą piosenkę do Bonda. Przypomnijmy, że ma ona na koncie aż 6 nagród Grammy za swoje muzyczne dokonania. Za muzykę ilustracyjną w filmie odpowiadać będzie legenda branży - Hans Zimmer,

Wcześniej portale Variety.com oraz Deadline.com powoływały się na wiarygodne źródła fanowskiej strony MI6 z Wielkiej Brytanii, których informacje często się sprawdzały i ponownie trafili, bo rano 14 stycznia informowali o Billie Eilish. Jakiś czas po pojawieniu się informacji wrzuciła do InstaStories galerię zdjęć... dziewczyn Bonda.

Dziennikarze zwracają uwagę, że choć innowacyjna twórczość Billie Eilish ma młodszych wielbicieli niż inni artyści wykonujący piosenki do Bonda, jej teksty przeważnie są mroczne i niepokojący, więc film o tytule Nie czas umierać wydaje się pasować do tego, co do tej pory tworzyła.

Posłuchajcie kilku utworów Billie Eilish.