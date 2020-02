Nie czas umierać - kiedy posłuchamy piosenki Billie Eilish? Jest data i zapowiedź!

Billie Eilish zaśpiewa piosenkę zatytułowaną tak samo, jak film, czyli No Time to Die. Wokalistka ściśle współpracuje przy niej z Hansem Zimmerem, słynnym kompozytorem muzyki filmowej, który odpowiada również za muzykę ilustracyjną. Najwyraźniej będzie to jedna z tych piosenek, która ma ścisły związek z muzyką filmową, skoro Zimmer komponuje do niej melodie.

Sama wokalistka ogłosiła, że piosenka będzie mieć premierę z 13 na 14 lutego o 1:00 w nocy czasu polskiego. Wówczas usłyszymy, co Billie Eilish przygotowała z Hansem Zimmerem. W zapowiedzi słychać linię melodyczną stworzoną przez kompozytora i już widać, że będzie to coś w jego stylu.

Nie czas umierać to pożegnanie Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda. W obsadzie są także W obsadzie są Daniel Craig, Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix), Christoph Waltz (Blofeld), Rami Male (czarny charakter), Ana de Armas, Billy Magnussen, Lashana Lynch, Dali Benssalah i David Dencik.

Nie czas umierać - premiera w kwietniu.