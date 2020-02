Nie czas umierać - premiera w Chinach odwołana

Jak donosi portal Deadline.com, premiera Nie czas umierać w Chinach oraz trasa promocyjna obsady zostały odwołane. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa. Z uwagi na to, że poprzednia odsłona osiągnęła tam prawie 100 mln dolarów, jest to odczuwalny cios dla produkcji. Na razie nie wiadomo, kiedy rynek chiński powróci do normalności, bo na razie kina pozostają zamknięte z uwagi na epidemię

Sytuacją może być szczególnie zaniepokojony Disney, ponieważ sukces Mulan jest w dużej mierze uzależniony od rynku chińskiego. Ba obecną chwilę, jak czytamy w amerykańskich mediach, ta superprodukcja nie ma ustalonej daty premiery w tym kraju. Niewątpliwie to się nie zmieni z uwagi na sytuację. Budżet to prawie 300 mln dolarów, więc ten film potrzebuje wiele, by zarobić.

W obsadzie filmu są Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux, Rami Malek, Ana de Armas i Christoph Waltz. Za kamerą stoi Cary Joji Fukunaga.

Nie czas umierać - premiera w Polsce odbędzie się 2 kwietnia. Amerykanie obejrzą film dopiero 10 kwietnia.

Zobacz także: