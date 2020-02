Billie Eilish - piosenka do Bonda 25 w sieci. Oto Nie czas umierać!

Billie Eilish to 18-letnia wokalistka, która szturmem podbiła listy przebojów na całym świecie. W styczniu 2020 roku dowiedzieliśmy się, że razem z bratem Finneasem będzie odpowiadać za tytułową piosenkę do filmu Nie czas umierać, a jakiś czas później piosenkarka zdobyła nagrody Grammy.

Jaka jest piosenka Billie Eilish?

Młoda piosenkarka w jednym z nowych wywiadów zdradziła, że jej No Time To Die to ballada. Współpracowała przy niej z bratem Finneasem oraz samym Hansem Zimmerem, czyli legendą muzyki filmowej i jednym z najpopularniejszych kompozytorów Hollywood, który odpowiada za muzykę ilustracyjną superprodukcji. Oznacza to, że Zimmer pracował nad muzyką również do piosenki, która będzie ściśle związana z tym, co usłyszymy w ilustracjach w tle przygód Jamesa Bonda.

Billie Eilish - piosenka do Bonda 25

Nie czas umierać - obsada

Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak Daniel Craig, Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Léa Seydoux (Madeleine), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Jeffrey Wright (Felix), Christoph Waltz (Blofeld), Rami Male (czarny charakter), Ana de Armas, Billy Magnussen, Lashana Lynch, Dali Benssalah i David Dencik.

Nie czas umierać

Za kamerą filmu stoi Cary Fukunaga, a autorami scenariusza są Neal Purvis, Robert Wade, Phoebe Waller-Bridge oraz sam Fukunaga.

Nie czas umierać - premiera w kwietniu 2020 roku.