Nie czas umierać - Rami Malek zdradza nowe szczegóły postaci Safina, głównego złoczyńcy filmu

Nie czas umierać to 25. film o losach Jamesa Bonda. Głównym antagonistą produkcji jest Safin grany przez Ramiego Maleka. To terrorysta i były zabójca znanej już fanom serii organizacji Spectre. Aktor w rozmowie z GQ opisał swoją postać jako kogoś skrupulatnego i wyważonego w tym, co robi, przez to jest jeszcze bardziej niepokojącym źródłem problemów Bonda. Jest kimś, kto wydaje się obserwować wszystko i wpływa na to, że zaczynasz kwestionować to, co uważałeś za słuszne. Safin według Maleka potrafi całkowicie odłączyć swoją empatię, aby wykonać swój plan. Jest bezlitosny, ale jest to wynikiem czegoś, co mu się przydarzyło w przeszłości. Malek jednak nie chciał zdradzić, o co chodzi.

W filmie Bond opuścił czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Jednak jego spokój jest krótkotrwały, gdy pojawia się stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, prosząc agenta o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa niż się spodziewano i prowadzi Bonda na trop złoczyńcy posiadającego nową, niebezpieczną technologię.

W obsadzie produkcji oprócz Maleka znajdują się również Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Nie czas umierać - premiera filmu 2 kwietnia 2021 roku.