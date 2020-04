Nie czas umierać - reżyser chciał osadzić historię w umyśle Bonda. Zdradził szczegóły

Nie czas umierać miał trochę problemów za kulisami. Początkowo nad projektem Bonda 25 pracował Danny Boyle, który rozstał się z producentami przez różnice kreatywne. Potem film przejął Cary Fukunaga, doskonale znany fanom z serialu Detektyw.

W nowym wywiadzie Fukunaga zdradza, że miał zupełnie inny pomysł na przygody Jamesa Bonda. Chciał pokazać twist, który zdradziłby, że wszystko rozgrywa w umyśle agenta 007.

Odwołuje się do sceny ze Spectre, w której Bond był więźniem Blofelda i był poddawany torturom. W pewnym momencie igła wchodzi w głowę Bonda, a potem w nieprawdopodobny sposób bohatera uwalnia się, rozwala wszystko i ucieka. Fukunaga stwierdził: co by było, gdyby wówczas od tego momentu akcja przechodząca do kolejnego filmu rozgrywałaby się w głowie Bonda? Chciał w drugim akcie wyjawić twist.

Oczywiście ten pomysł nie został zaakceptowany i trudno wnioskować, czy fani agenta 007 by go przyjęli z entuzjazmem. Scena, do której odnosił się reżyser:

Nie czas umierać - premiera 25 listopada 220 roku.