Nie mów mamie, że niania nie żyje - zwiastun remake'u komedii z lat 90. Ma kategorię R

fot. SMiZE Productions // Treehouse Pictures

Reklama

Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead jest remakem kultowej komedii Nie mów mamie, że niania nie żyje z 1991 roku. Nową wersję wyreżyserował Wade Allain-Marcus, a scenariusz do niej napisał Chuck Hayward (Ted Lasso, WandaVision, Drodzy biali!).

W głównych rolach występują Simone Joy Jones, Nicole Richie i June Squibb. W obsadzie są również Jermaine Fowler, Patricia Williams, olimpijczyk Gus Kenworthy oraz Donielle Tremaine Hansley, Miles Fowler, Iantha Richardson i Tyriq Withers.

Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead - fabuła remake'u

Podobnie jak film z 1991 roku, komedia opowiada historię 17-letniej Tanyi (Jones), która planuje spędzić wakacje w Europie z przyjaciółmi, zanim jesienią rozpocznie naukę w college'u. Jednak jej mama (Williams) postanawia pojechać do spa w Tajlandii, więc Tanya jest zmuszona zostać w domu z rodzeństwem. Kiedy ich starsza opiekunka (Squibb) niespodziewanie umiera, Tayna dostaje pracę u ambitnej kobiety o imieniu Rose (Ritchie). Godząc pracę, rodzinę i skomplikowany romans, Tanya wkracza w dorosłość kosztem ostatniego lata wolności.

Warto dodać, że remake Nie mów mamie, że niania nie żyje został oznaczony kategorią wiekową R, co oznacza, że jest przeznaczony dla dorosłych widzów. Tak wysoka kategoria wynika z tego, że w filmie znajdują się sceny z zażywaniem narkotyków przez nastolatki, używany jest wulgarny język, a także pojawiają się odniesienia o charakterze seksualnym.

Zobaczcie poniżej zwiastun Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead. Kinowa premiera komedii zaplanowana jest na 12 kwietnia.

Remake Nie mów mamie, że niania nie żyje - zwiastun

fot. SMiZE Productions // Treehouse Pictures