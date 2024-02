The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser i zdjęcia z 2. odcinka. Michonne na poszukiwaniach Ricka

fot. AMC

W opisie drugiego odcinka The Walking Dead: The Ones Who Live możemy przeczytać, że Michonne znajduje nieoczekiwaną pomoc w poszukiwaniu Ricka. To sugeruje, że nadchodzący epizod pokaże retrospekcje tej bohaterki, w którą wciela się Danai Gurira.

W sieci pojawił się teaser oraz nowe zdjęcia promocyjne z 2. odcinka, który nosi tytuł "Gone" (pol. stracony, nieobecny). Na fotografiach możemy zobaczyć Michonne w towarzystwie nowych przyjaciół - Nata, Bailey'ego oraz Aiden, w których wcielają się odpowiednio Matthew Jeffers, Andrew Bachelor i Breeda Wool. Bailey i Aiden zostali uratowani przez Michonne w 10. sezonie The Walking Dead, gdy bohaterka wyruszyła na poszukiwania Rick. Nie zabrakło również zdjęć z Grimesem (w tej roli Andrew Lincoln), który ma na sobie mundur i ekwipunek Armii Republiki Obywatelskiej. Zobaczcie poniżej wszystkie materiały.

The Walking Dead: The Ones Who Live - teaser 2. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - zdjęcia z 2. odcinka

The Walking Dead: The Ones Who Live - sezon 1, odcinek 2

The Walking Dead: The Ones Who Live - premiera 2. odcinka w amerykańskiej stacji AMC zaplanowana jest na 3 marca 2024 roku.