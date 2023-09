Nie ocali cię nikt - reżyser wyjaśnił zakończenie. To rzeczywista scena czy wizja bohaterki?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W miniony piątek na platformie Disney+ zadebiutował film Nie ocali cię nikt - wiemy już, że także w naszym kraju zyskuje on coraz większą popularność. Pozbawiona dialogów produkcja opowiada historię młodej dziewczyny, Brynn, do której domu przedostaje się kosmita; z czasem odkrywamy, że to tylko część szeroko zakrojonej inwazji obcych na naszą planetę. Sporo trudności w odbiorze rodzi niejednoznaczne, pozostawiające pole do interpretacji zakończenie opowieści. Teraz głos w jego sprawie postanowił zabrać reżyser Brian Duffield.

W finałowych scenach filmu kosmici ostatecznie porywają główną bohaterkę na jeden ze swoich statków. Tam uzyskują dostęp do jej wspomnień, odkrywając, że Brynn jako dziecko zabiła swoją przyjaciółkę, przez co spotkała się później z ostracyzmem lokalnej społeczności. W pozornie dziwacznej sekwencji dziewczyna, jak do tej pory traktowana przez okolicznych mieszkańców z dystansem, wychodzi ze swojego domu, zostając najpierw pozdrowiona przez pracujących w jej ogrodzie ludzi (kontrolę nad nimi przejęli kosmici), a później - wyraźnie szczęśliwa - tańczy z innymi na balu.

Nie ocali cię nikt - wyjaśnienie zakończenia

Nie jest jasne, czy ostatnie sceny rozgrywają się w rzeczywistości, czy też są jedynie wizją - być może pośmiertną - głównej bohaterki. Duffield oferuje swoje wyjaśnienie kończących historię wydarzeń:

Dla Brynn to nie jest żadne złudzenie czy wizja. Uwielbiam tę postać. Jestem poruszony tym, przez co ona przechodzi i nie mam serca na to, aby być dla niej dupkiem. Życie dokopało tej dziewczynie tak mocno, że chciałem, aby ostatecznie wszystko u niej było w porządku, na ile to możliwe. (...) Wiem, że niektórzy ludzie pytają czy to, co widzimy na końcu, dzieje się naprawdę, czy może ona tylko śni. Wydaje mi się, że w filmie są elementy, które to podpowiadają - sądzę też, że dla Brynn jako bohaterki jest to rzeczywiste doświadczenie. Oczywiście, możesz to interpretować jako sen - szczególnie w kontekście tego, gdzie była chwilę wcześniej (na statku kosmitów - przyp. aut.) - jednak nie wierzę w to, że sny mają aż tak wielką moc uzdrawiania. Lubię w horrorach ponure zakończenia, ale to, które przygotowaliśmy dla Brynn, podoba mi się nawet bardziej.

