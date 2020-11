Nie z tego świata: sezon 15 - zdjęcia i zwiastun 18. odcinka. Co się wydarzy?

fot. The CW

Nie z tego świata zmierza ku końcowi - do finału 15. serii zostało zaledwie kilka odcinków. W sieci pojawił się natomiast zwiastun oraz zdjęcia z 18. epizodu serialu. Nie wiemy, jakie dokładnie niespodzianki twórcy przewidzieli dla widzów i co czeka na Deana (Jensen Ackles) i Sama (Jared Padalecki) Winchesterów, ale udostępnione materiały promocyjne nieco zdradzają w tym temacie. Wygląda na to, że dojdzie do bliskiego spotkania ze Śmiercią... Co czeka Castiela i Jacka? Zdjęcia z 18. odcinka znajdziecie w naszej galerii.

18. epizod Nie z tego świata zatytułowany jest Despair i ma być jednym z najbardziej poruszających z całej serii. Autorem scenariusza jest Robert Berens, a odcinek wyreżyserowany został przez Richarda Speighta .



Nie z tego świata - sezon 15, odcinek 18

Poniżej możecie obejrzeć wideo promujące 18. odcinek 15. sezonu Nie z tego świata:

Nie z tego świata s15e18 - premiera 5 listopada.