Nie żyje Emile Morel. Dyrektor kreatywny Beyond Good and Evil 2 miał 40 lat

fot. youtube.com

Na profilach kilku pracowników Ubisoftu w serwisie LinkedIn pojawiła się informacja o śmierci Emile Morela. 40-latek związany był z francuską firmą od 2009 roku i pracował między innymi nad ciepło przyjętą platformówką Rayman Legends. Później dołączył do zespołu tworzącego Beyond Good & Evil 2, początkowo jako zastępca dyrektora kreatywnego, a później zastąpił Jean-Marca Geffroya na stanowisku dyrektora kreatywnego.

Był cenionym współpracownikiem przez ponad dekadę w Ubisoft Montpellier. Śmialiśmy się i płakaliśmy w dobrych i złych czasach, wydaliśmy razem wiele wspaniałych gier. Emile był bardzo dumny z Beyond Good & Evil 2, Space Monkeys i swoich kolegów. Będzie go nam bardzo brakowało - napisał M. Gabrielle Shrager na Linkedin.

Beyond Good and Evil 2 ujawniono w 2017 roku podczas targow E3. W lutym 2022 roku poinformowano zaś, że tytuł ten w dalszym ciągu znajduje się na etapie preprodukcji, co wskazuje na to, że do premiery zostało jeszcze naprawdę dużo czasu.