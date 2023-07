Final Fantasy 16 z nową aktualizacją. Co wprowadza patch 1.03?

fot. Square Enix

Square Enix poinformowało o nowej aktualizacji do gry Final Fantasy 16. Patch o numerze 1.03 wprowadza kilka nowych opcji, z których szczególnie jedna może przypaść do gustu odbiorcom. Twórcy umożliwili bowiem możliwość ograniczenia rozmycia ekranu w ruchu. Wcześniej opcja ta była domyślnie włączona i to z maksymalną intensywnością. Teraz gracze mogą wybrać jeden z pięciu poziomów lub całkowicie to wyłączyć.

Oprócz tego zadbano o kolejne trzy ustawienia sterowania, które opisano literami D, E oraz F, zmieniono czułość kamery oraz dodano hasztag #FF16 podczas dzielenia się zrzutami ekranu oraz materiałami wideo na Twitterze i YouTube. Z pełną listą zmian możecie zapoznać się na poniższym tweecie, który opublikowano na oficjalnym profilu gry.

https://twitter.com/finalfantasyxvi/status/1676762372462235648

Final Fantasy 16 dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją.