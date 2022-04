Nie żyje Gilbert Gottfried. Głos komika znają miliony fanów

fot. screen z YouTube

Gilbert Gottfried to komik i aktor, którego charakterystyczny głos znani fani na całym świecie. Wykorzystywał go między innymi w dubbingu. To Gottfried użyczał głosu Papudze Jago w oryginalnej wersji językowej animacji Aladyn. Za swoją głosową kreację Digita w serialu PBS Kids, Cyberłowcy, otrzymał nagrodę Emmy. Wśród innych dokonań dubbingowych Gottfrieda znajdują się między innymi Calineczka, Dr Dolittle oraz Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń.

Jako aktor był znany głównie z wielu charakterystycznych ról drugoplanowych. Mogliśmy zobaczyć go choćby w produkcji Gliniarz z Beverly Hills 2. Gottfried był znany ze swojego występu w trzech częściach serii Kochany urwis jako Pan Peabody. Zagrał również w I kto to mówi 2 oraz czwartej i piątej odsłonie serii Rekinado. Ostatnim filmem z jego udziałem było Unbelievable!!!!!.

Gottfried był bohaterem Gilberta, pełnometrażowego filmu dokumentalnego, który miał swoją premierę na Festiwalu Filmowym Tribeca w 2017 roku i zagląda za kurtynę komediowej postaci i do życia osobistego komika, który później został mężem i ojcem.