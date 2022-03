Brent Renaud nie żyje. Dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych został zabity w Ukrainie

fot. Nieman Foundation

Brent Renaud to amerykański reżyser filmów dokumentalnych oraz dziennikarz. Przebywał w Ukrainie relacjonując przebieg wojny. Znajdował się tam jako freelancer, bo jak twierdzi Deadline, gdy go zabito, nie pracował tam dla jakiegoś określonego portalu czy magazynu. Informację o śmierci potwierdziły ukraińskie władze. Renaud został zastrzelony podczas ataku Rosjan, a drugi dziennikarz Juan Arredondo został ranny. W jego relacji czytamy, że jechali, by filmować uchodźców i w pewnym momencie rosyjscy żołnierze ich ostrzelali.

W ostatnim czasie Renaud pracował nad filmem dokumentalnym o globalnym kryzysie uchodźców. Współpracowały z nim przy tym Time Studios, Sugar23 i Day Zero Productions.

Brent Renaud - filmy dokumentalne

W swojej karierze produkował takie rzeczy jak serial Last Chance High dla Vice News, który został wyróżniony nagrodą Peabody. Kręcił też filmy o wojnach w Iraku, Afganistanie i innych miejscach konfliktów. Razem z bratem Craigem był też organizatorem festiwalu filmowego Little Rock. Z najbardziej znanych prac można wymienić Shelter (2016), dokument HBO Meth Storm (2017) oraz Off to War: Welcome to Baghdad nominowany do nagrody gildii reżyserów.

Gildia Scenarzystów opublikowała oświadczenia, w którym otwarcie mówią, że rosyjskie wojska go zamordowały. Ich zdaniem śmierć Brenta Renauda przypomina wszystkich, jak dziennikarze ryzykują życie, relacjonując tragedię wojny.

