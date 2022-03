William Hurt nie żyje. Ross z MCU i legenda nagrodzona Oscarem

fot. Marvel Studios

William Hurt nie żyje. Informację o śmierci aktora ogłosił jego syn Will. W jego oświadczeniu czytamy, że zmarł w spokoju pośród rodziny z przyczyn naturalnych. Miał 71 lat.

William Hurt - kariera

Jako aktor największe sukcesy artystyczne miał w latach 80. Wówczas trzy lata z rzędu był nominowany do Oscara za wybitne role, o których nigdy nie zapomnijmy. Było to za filmy Pocałunek kobiety pająka (1985, nagrodzony Oscarem, wyróżniony też nagrodami BAFTA i na festiwalu w Cannes) , Dzieci gorszego Boga (1986) oraz Broadcast News (1987). W swojej karierze miał jeszcze nominację do Oscara za film Historia przemocy (2005). Na małym ekranie dostał dwie nominacje do Emmy za role w takich produkcjach jak Zbyt wielcy, by upaść oraz Układy.

Chociaż można sądzić, że William Hurt był na ekranie od zawsze, zadebiutował dopiero w 1980 roku w filmie Odmienne stany świadomości. Kolejne lata to były takie filmy jak Żar ciała, Wielki chłód oraz Park Gorkiego. To wszystko to nadal lata 80.

Przez lata pojawiał się w wielkich i głośnych filmach. Można tu wymienić takie tytuły jak A.I. Sztuczna inteligencja, Syriana, Dobry agent, Mr. Brooks, Wszystko za życie, Robin Hood i przede wszystkim superprodukcje Marvela. Wielu fanów na całym świecie zapamięta go jako generała Rossa z MCU. Zaczął w 2008 roku w Incredible Hulk, a koniec przygody to Avengers: Koniec gry oraz Czarna wdowa.

W swojej karierze miał epizod w polskim kinie. Grał główną rolę w hicie Ukryta gra. Zaczął pracę na planie, ale po jakimś czas uległ wypadkowi w czasie wolnym i musiał z niego zrezygnować. Zastąpił go Bill Pullman.

Hurt w latach 80. był też aktywnym aktorem teatralnym grającym na Broadwayu. Za Hurlyburly był nominowany do nagrody Tony.

Hollywood odaje hołd

https://twitter.com/antoniobanderas/status/1503136089976020998

https://twitter.com/russellcrowe/status/1503134489232351233

https://twitter.com/MNightShyamalan/status/1503141274773344262

https://twitter.com/TopherGrace/status/1503113967769587714

https://twitter.com/KeithOlbermann/status/1503113587748974592

https://twitter.com/DaneCook/status/1503122834662387715

https://twitter.com/AlbertBrooks/status/1503124217499369479

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1503124813392617478

https://twitter.com/pattonoswalt/status/1503129113971806215

https://twitter.com/MatthewModine/status/1503132056313868290

