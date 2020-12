Nie żyje Hugh Keays-Byrne, Wieczny Joe z Mad Max: Na drodze gniewu

fot. materiały prasowe

Bardzo dobrze znany fanom serii Mad Max Hugh Keays-Byrne urodził w Srinagarze, w stanie Dżammu i Kaszmir, w rodzinie brytyjskiej, która przeniosła się do Anglii, gdy był małym dzieckiem. Karierę rozpoczął jako aktor teatralny, w latach 1968-1972 grał role w produkcjach Royal Shakespeare Company, takich jak As You Like It, The Balcony, Hamlet, Król Lear i The Man of Mode. Jednak najbardziej był znany ze swoich dwóch występów w serii Mad Max.

fot. Warner

Co ciekawe wcielił się w nich w dwie różne postacie. W oryginalnym filmie z 1979 roku z Melem Gibsonem w roli głównej zagrał bezlitosnego motocyklistę Obrzynacza, by powrócić w 2015 roku jako Wieczny Jo w filmie Mad Max: Na drodze gniewu. Mówiło się, że George Miller chciał, aby zagrał Marsjanina Łowcę w niezrealizowanym widowisku Justice League: Mortal.