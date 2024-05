Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Jeden z najsłynniejszych polskich kompozytorów miał 71 lat

fot. YouTube (Kultowe Rozmowy)

Aleksandra Twardowska-Kaczmarek poinformowała o śmieci swojego męża i jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów, Jana A.P. Kaczmarka. Artysta zmarł w wieku 71 lat. Muzyk trafił kilka miesięcy temu do szpitala w związku z powikłaniami, które się pojawiły po zapaleniu płuc. Cierpiał również na chorobę neurologiczną, jaką jest zanik wieloukładowy. Rodzina wówczas informowała, że jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał, a kompozytor nie mógł ostatecznie funkcjonować bez pomocy w nawet najprostszych czynnościach.

Polskie Towarzystwo Muzyczne zacytowało żonę, która pożegnała swojego męża słowami:

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P. Kaczmarek. Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami… Czuwałam przy nim do końca. Zmarł otoczony miłością. Wartością, w którą wierzył najmocniej

Kim był Jan A.P. Kaczmarek?

Jan A.P. Kaczmarek urodził się w 1953 roku w Koninie. Był polskim kompozytorem światowej sławy, który w 2005 roku otrzymał Oscara za Najlepszą muzykę oryginalną do filmu Marzyciel. Był też nominowany do nagrody BAFTA, Złotego Globu oraz Orłów. W 2023 roku otrzymał Złotego Orła w ramach Nagrody za osiągnięcia życia. Tworzył muzykę do m.in. Quo vadis, Magnezji, Niewiernej czy Wojna i pokój.