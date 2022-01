Nie żyje Peter Bogdanovich, reżyser Ostatniego seansu filmowego

fot. Warner Bros

Peter Bogdanovich urodził się 30 lipca 1939 roku w Kingston w USA. Największą reżyserską sławę twórcy przyniósł film Ostatni seans filmowy z 1971 roku. Produkcja przyniosła reżyserowi jedyne dwie nominacje do Oscara — za najlepszą reżyserię i scenariusz adaptowany.

Film zdobył nagrodę dla najlepszego filmu oraz statuetki dla aktorki drugoplanowej Cloris Leachman i aktora drugoplanowego Bena Johnsona. Eileen Brennan również została nominowana za rolę drugoplanową.

Do reżyserskiego dorobku twórcy należy dodać jeszcze dwa znakomite obrazy. To No i co, doktorku? z 1972 roku z udziałem Barbry Streisand i Ryana O’Neala oraz Papierowy księżyc z 1973 roku z udziałem O'Neala oraz jego córki Tatum O'Neal. Młoda aktorka otrzymała za kreację Oscara za rolę drugoplanową i w wieku 10 lat do tej pory jest najmłodszą laureatką statuetki Akademii.

Bogdanovich był nie tylko znany ze swojej pracy za kamerą, ale również przed. W jego aktorskim dorobku znajdziemy kreacje w takich produkcjach jak Bez skrupułów czy To: Rozdział 2. Jednak jego najbardziej znaną rolą jest Dr Elliot Kupferberg z serialu Rodzina Soprano.

