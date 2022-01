Betty White nie żyje. Hollywood opłakuje legendarną aktorkę

fot. materiały prasowe

Betty White nie żyje. Jej agent Jeff Witjas potwierdził, że aktorka zmarła 30 grudnia 2021 roku w swoim domu. Miała 99 lat. Sama wyczekiwała styczniowych setnych urodzin.Witjas w oświadczeniu udzielonym Deadline wygłasza słowa, które wielokrotnie powtarzali fani aktorki: myślałem, że będzie żyć wiecznie.

Najbardziej znaną rolę Betty White jest klasyczny serial The Golden Girls emitowany w latach 1985 - 1992. Jej kariera jednak zaczęła się w latach 40. po II wojnie światowej, a w latach 50 występowała w popularnych serialach. Powszechnie uważa się, że praca Betty White przed i za kamerą to była walka przecierająca szlaki dla kobiet, które mogły zacząć pracować w branży. Uważana jest za pionierkę.

W 1962 roku zadebiutowała w kinie w filmie Advise & Consent. Choć dostała dobre recenzje, przez następne dwie dekady nie występowała na dużym ekranie. Przez lata swojej kariery zagrała w takich filmach jak Aligator, The Story of Us, Wszystko się wali czy była głosem w animacjach Lorax oraz Toy Story 4. Na koncie miała ponad 100 ról w kinie i telewizji.

To jednak świat seriali był miejscem, w którym odnosiła największe sukcesy. To tam wielokrotnie była nominowana do nagrody Emmy, zdobywając statuetkę aż ośmiokrotnie. Na koncie miała nawet nagrodę Grammy za nagranie audio wersji książki - dostała ją w 2011 roku. W 1973 roku dołączyła do obsady popularnego The Mary Tyler Moore Show. Wielokrotnie pojawiała się gościnnie w wielu serialach - nawet w popularnej Modzie na sukces - aż w 2010 roku już jako wiekowa aktorka zagrała główną role w Rozpalić Cleveland, otwierając kompletnie nowy rozdział globalnej popularności. To właśnie też wówczas w 2009 roku zagrała w hicie Narzeczony mimo woli, stając się niezwykle lubianą aktorką w skali globalnej. Mało która osoba pracująca w Hollywood mogła poszczycić się taką aktywnością w późniejszych latach życia, jak Betty White.

Narzeczony mimo woli to był hit

Wiemy, że Ryan Reynolds ma specyficzne humorystyczne podejście do promocji. Takie wideo nagrano na potrzeby promocji Narzeczonego mimo woli, które świetnie obrazuje komediowy talent Betty White.

Gdy nie pracowała na planie, Betty White była aktywistką walczącą o prawa zwierząt.

Hollywood opłakuje Betty White

Status Betty White był niepodważalny. Wzbudzała sympatię i ciepłe uczucie w każdym, kto miał okazję ją poznać i z nią pracować. Na Twitterze opublikowano komentarze, opłakujące aktorkę. Do grona dołączyli prezydent Joe Biden oraz oficjalne konto armii Stanów Zjednoczonych, które przypomina, że Betty White służyła podczas II wojny światowej.

