Nie żyje Peter S. Davis, producent serii Nieśmiertelny

fot. materiały promocyjne

Peter S. Davis, producent kultowej serii Nieśmiertelny, zmarł we śnie 21 lutego, w domu w Calabasas w Kalifornii. O sytuacji poinformował syn producenta, Joshua Davis.



Davis rozpoczął karierę jako prawnik z Wall Street i założył własną firmę w wieku 20 lat, zanim przeniósł się do Hollywood w 1977 roku. W trakcie swojej kariery wyprodukował ponad 20 filmów, w tym Wagary z udziałem Brada Pitta i ostatni film Sama Peckinpaha The Osterman Weekend. Współpracował z Bobem Shaye i Billem Panzerem przy produkcji pierwszego filmu New Line Cinema, Stunts z Robertem Forsterem w roli głównej.

Źródło: materiały prasowe

Przede wszystkim Davis jest znany jako producent filmu Nieśmiertelny z 1986 roku, który powstał jako przeoczony scenariusz napisany przez absolwenta UCLA, Gregory'ego Widena. Davis przekonał Fox i Thorn /EMI do stworzenia filmu i zwerbował Seana Connery'ego do roli Juana Sáncheza-Villalobosa Ramíreza. Produkcja stała się hitem w Europie, a po ukazaniu się na VHS znalazła wielu fanów w USA.