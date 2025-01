Berlin Film Festival już niedługo. Jest pełna lista uczestników

fot. Searchlight Pictures

Berlin Film Festival rozpocznie się 13 lutego 2025 roku i potrwa do 23 lutego. W jego trakcie zadebiutuje wiele nowych, międzynarodowych produkcji, które powalczą ze sobą o nagrody. Będzie to też okazja dla kilku debiutów.

Berlin Film Festival - pełna lista uczestników

Wśród produkcji warto zwrócić uwagę na Blue Moon od Richarda Linklatera z gwiazdorską obsadą, na którą składa się: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale oraz Andrew Scott. Pojawi się też Dream z Jessicą Chastain, Isaackiem Hernándezem i Rupertem Friend. Debiut aktorski zaliczy raper A$AP Rocky w filmie If I Had Legs I’d Kick You. Odbędzie się też niemiecka premiera Kompletnie nieznanego oraz Mickey 17 z Robertem Pattinsonem.

Oto pełna lista uczestników konkursu głównego:

Blue Moon

La cache

Dreams

Drømmer

Geu jayeoni nege mworago hani (What Does that Nature Say to You)

Hot Milk

If I Had Legs I’d Kick You

Kontinental

El mensaje (The Message)

Mother's Baby

Reflet dans un diamant mort (Reflection in a Dead Diamond)

Sheng xi zhi di (Living the Land)

Strichka chasu (Timestamp)

La Tour de Glace (The Ice Tower)

O último azul (The Blue Trail)

Was Marielle weiß (What Marielle Knows)

Xiang fei de nv hai (Girls on Wire)

Yunan