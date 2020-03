Nielsen: przez epidemię wzrośnie zainteresowanie telewizją

Pandemia koronawirusa zmusiła wielu pracowników do pozostania w domach. Część z nich podjęła pracę zdalną, inni zostali odesłani na urlop bądź czasowo zawiesili swoją działalność gospodarczą. Coraz więcej krajów odwołuje także zajęcia edukacyjne, aby zapobiec przenoszeniu się wirusa pomiędzy dziećmi. Według Nielsena w takich warunkach znacznie chętniej sięgamy po piloty do telewizorów oraz usługi streamingowe.

Przedstawiciele korporacji sugerują, że w najbliższych tygodniach konsumpcja mediów może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Nieslen opiera swoje wyliczenia na innych wydarzeniach kryzysowych, które zmusiły mieszkańców USA do pozostania w domu: śnieżycy, która nawiedziła północnowschodnie Stany Zjednoczone w 2016 roku oraz huraganie Harvey z 2017 roku.

W trakcie obu wspomnianych wydarzeń ludność zmagająca się z żywiołem i zmuszona była do pozostania w domach, przez co znacznie chętniej sięgała po treści wideo. 23 stycznia 2016 roku oglądalność telewizji w Nowym Jorku wzrosła o 45% w porównaniu do wyników sprzed tygodnia. Z kolei w sierpniu 2017 roku oglądalność telewizji w Houston wzrosła o 56% w trakcie kulminacyjnego momentu uderzenia huraganu. Widzowie pozostający w domach oglądali taśmowo seriale, nadrabiali zaległości filmowe i śledzili najnowsze informacje na temat sytuacji w kraju.

Na tym jednak nie koniec, gdyż do podobnych wniosków dotyczących wzrostu oglądalności w czasach kryzysu można dość analizując sytuację medialną na rynkach, które już od kilku tygodni zmagają się z COVID-19. Nielsen powołuje się tu na przykład Korei Południowej. Liczba osób oglądających telewizję na przestrzeni drugiego i czwartego tygodnia lutego wzrosła w tym kraju o 17%. Oznacza to, że na przestrzeni kilkunastu dni przybyło 1,2 miliona odbiorców zainteresowanych tym medium. W analogicznym okresie w 2019 roku wzrost oglądalności wyniósł zaledwie 1%.

Zmiana zwyczajów związanych z konsumpcją mediów

Z wyliczeń Nielsena wynika, że pracownicy zdalni w trakcie standardowego tygodnia pracy trwającego od poniedziałku do piątku spędzają przed telewizorami o trzy godziny więcej niż osoby pracujące poza miejscem zamieszkania, chętniej korzystają także ze swoich tabletów. To z kolei może mieć bezpośredni wpływ na poprawę oglądalności stacji telewizyjnych. Według analityków w trakcie przedłużającej się domowej kwarantanny zainteresowanie telewizją może wzrosnąć nawet o 61%.