Nier Replicant ver. 1.22474487139… pokryło się „złotem”. Twórcy pracują nad darmowym dodatkiem

NieR Replicant ver. 1.22474487139... to bez wątpienia jedna z najciekawszych premier branży gier w kwietniu 2021 roku. Mamy tu bowiem do czynienia z odświeżonym wydaniem produkcji, która oryginalnie zadebiutowała 11 lat wcześniej, a z czasem doczekała się grona wiernych fanów. Nowa wersja tego tytułu zaoferuje nie tylko usprawnioną warstwę wizualną, ale też pewną dodatkową zawartość. Gracze będą mogli sprawdzić tę pozycję już 23 kwietnia i raczej nie muszą obawiać się powszechnych ostatnimi czasy opóźnień.

Yosuke Saito, producent ze Square Enix, poinformował na swoim Twitterze, że odświeżone Nier Replicant zostało „ozłocone”, co oznacza, że prace nad grą zostały ukończone. Dodaje on też, że stało się to już jakiś czas temu, a teraz twórcy w spokoju pracują nad dodatkową, bezpłatną zawartością popremierową, później zaś będą mogli zrobić sobie przerwę.

https://twitter.com/SaitoYosuke_Z/status/1379738882435022848

Nier Replicant ver. 1.22474487139… dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. My mieliśmy okazję zapoznać się ze sporym fragmentem gry - tutaj możecie przeczytać o naszych wrażeniach z rozgrywki.