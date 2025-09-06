Przeczytaj w weekend
Nieśmiertelny - aktorzy z Gladiatora znowu razem. Kolejny wojownik w obsadzie

Nieśmiertelny to nowy film fantasy oparty na franczyzie sprzed lat. Djimon Hounsou dołączył do obsady, wskazując wyraźnie, że nie będzie to dosłowne odtworzenie pierwszej części. Wiemy, kogo zagra aktor z Gladiatora, który dołącza do Russella Crowe'a.
Adam Siennica
2000: Gladiator (8,5/10; 5 Oscarów) fot. materiały prasowe
Jak donosi The Hollywood Reporter, Djimon Hounsou dołączył do obsady filmu Nieśmiertelny. Tym samym na ekranie ponownie zobaczymy gwiazdy hitu Gladiator, bo jedną z głównych ról gra Russell Crowe. Hounsou ma zagrać nieśmiertelnego wojownika pochodzącego z Afryki.

Nieśmiertelny – obsada

Do tej pory większość ról to postacie znane z pierwszej części, ale nowy Nieśmiertelny nie ma być odtworzeniem tego filmu. Reżyser Chad Stahelski (twórca serii John Wick) opiera się na wszystkich kinowych odsłonach oraz serialu telewizyjnym.

Crowe gra mentora głównego bohatera, w którego wciela się Henry Cavill, a Dave Bautista gra czarny charakter, potwornego barbarzyńcę. Karen Gillan wciela się w miłość głównego bohatera z przeszłości, a Marisa Abela - w jego ukochaną z teraźniejszości.

Zdjęcia na planie ruszą pod koniec września 2025 roku. Michael Finch jest autorem scenariusza. Premiera planowana jest na 2026 rok. Na razie nie opublikowano oficjalnego opisu fabuły, ale wiemy, że - w odróżnieniu od filmu z lat 80. - część akcji ma rozgrywać się w Hongkongu.

Adam Siennica
Co o tym sądzisz?
