Nieśmiertelny - Henry Cavill gwiazdą rebootu. Będzie walczyć dla twórcy Johna Wicka

źródło: Netflix

Portal Deadline ogłosił jako pierwszy, że Henry Cavill negocjuje jedną z głównych ról w reboocie serii Nieśmiertelny. Jest to jednak formalność, bo aktor potwierdził angaż na Instagramie. Żartobliwie opublikował też zdjęcie z dopiskiem, że już zaczyna odświeżać swoje szkockie korzenie. To więc może sugerować, że jego postać, podobnie jak bohater oryginału będzie Szkotem. Oficjalnie na obecną chwilę nie wiadomo nic o bohaterze granym przez Cavilla. Wiemy jednak, że Henry Cavill lubuje się w szermierce, co między innymi pokazał na ekranie w serialu Wiedźmin.

Za kamerą stanie Chad Stahelski, współtwórca serii John Wick i popularyzator świeżego podejścia w Hollywood do tworzenia scen akcji. Możemy być pewni, że jego grupa kaskaderów z 87Eleven będzie odpowiadać za efektowne sceny akcji w reboocie. Autorką scenariusza jest Kerry Williamson. Szczegóły fabuły nie są znane.

Neal H. Moritz oraz Josh Davis są producentami. Amanda Lewis, Patrick Wachsberger i Gregory Widen są producentami wykonawczymi.

Przypomnijmy, że Nieśmiertelny z 1986 roku to film kultowy i dla wielu jedyna dobra część serii. Docz ekał się on czterech kontynuacji i trzech seriali telewizyjnych.

Angaż Cavilla sugeruje, że projekt jest na dobrej drodze do realizacji. Tak też twierdzą informatorzy portalu Deadline. A jako że to Hollywood, możemy być pewni, że jeśli nowy Nieśmiertelny osiągnie sukces, kontynuacje z Cavillem w roli głównej to formalność. A to daje widzom kolejny dowód na to, że powrót do roli Supermana staje się już niemożliwy.