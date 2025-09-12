Nieśmiertelny - prace na planie opóźnione. Powodem Henry Cavill

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Henry Cavill doznał urazu podczas treningów z kaskaderami, które trwają od wielu miesięcy. W wyniku tej kontuzji rozpoczęcie prac na planie musi zostać opóźnione - prawdopodobnie do początku 2026 roku. Jako że jest to projekt Chada Stahelskiego, reżysera serii John Wick, trudne i efektowne sceny walk będą podstawą tej opowieści, a pasja, z jaką Cavill podchodzi do takich scen, jest powszechnie znana. O jego treningach do walk na miecze w Nieśmiertelnym usłyszeliśmy po raz pierwszy w kwietniu 2024 roku.

Nieśmiertelny - co wiemy?

Film nie ma być prostym odtworzeniem produkcji z lat 80. Chad Stahelski wraz ze scenarzystą Michaelem Finchem opierają się na wszystkich filmach oraz serialu, aby stworzyć nowy, spójny świat z potencjałem na kolejne odsłony. W planach jest rozbudowa franczyzy oraz stworzenie potencjalnego serialu.

Oficjalne szczegóły fabuły nowego Nieśmiertelnego nie zostały ujawnione. Sam Stahelski zdradził jedynie, że część historii rozegra się w Hongkongu - lokacji, której nie było w oryginalnym filmie.

Potencjalna data premiery nie została ogłoszona. Ostateczna długość opóźnienia będzie zależeć od procesu powrotu Cavilla do zdrowia.