Nieśmiertelny - reboot z piosenkami zespołu Queen z oryginału? Reżyser daje odpowiedź

Chad Stahelski, reżyser ostatnich filmów o Johnie Wicku robi sobie przerwę od tego uniwersum, by zająć się innymi projektami. Wszystko wskazuje na to, że gdy zakończy się strajk aktorów nowy Nieśmiertelny będzie jego kolejnym filmem. W rozmowie z The Wrap zapytano go o piosenki zespołu Queen, które są kojarzone z Nieśmiertelnego z lat 80.

Highlander z piosenkami Queen

Reżyser potwierdza w rozmowie z The Wrap, że jak najbardziej chce w reboocie wykorzystać piosenki zespołu Queen znane z pierwowzoru tej serii.

- Tak, wykorzystamy je, ale prawdopodobnie inaczej, niż sobie to wyobrażasz. Na pewno będą!

Przypomnijmy, że na ekranie usłyszeliśmy między innymi Who Want to Live Forever, która została przygotowana specjalnie dla filmu po tym, jak Brian May poczuł się zainspirowany sceną miłosną pomiędzy Connorem a jego żoną. Natomiast Princess of the Universe było tak ważne dla tego uniwersum, że potem wykorzystano ją w czołówce serialu Nieśmiertelny z 1992 roku.

Highlander - zdjęcia mają ruszyć w 2024 roku. Dokładna data zostanie określona, gdy zakończy się strajk aktorów. Główną rolę zagra Henry Cavill.