Śnieżka z ogromnym budżetem. Jeden z najwyższych wśród aktorskich remake'ów Disneya

Jak donosi Variety, ostateczny budżet przeznaczony na realizację filmu Śnieżka wyniósł 240 mln dolarów. To czyni go jednym z najdroższych remake’ów animacji Disneya w historii. Dodatkowo Disney będzie musiał przeznaczyć około 100 mln dolarów na globalną promocję. Tym samym osiągnięcie sukcesu komercyjnego może być trudne — aby wyjść na zero, film musiałby zarobić przynajmniej 600 mln dolarów w box office.

Śnieżka kosztowała fortunę

Dla porównania, większe budżety miały jedynie dwa filmy: Piękna i Bestia z 2017 roku, która kosztowała 255 mln dolarów, oraz Król lew z 2019 roku, z budżetem wynoszącym 260 mln dolarów. Tymczasem przykład Małej Syrenki pokazuje, że nawet przy takim samym budżecie (240 mln dolarów) trudno osiągnąć sukces. Film zarobił globalnie jedynie 569 mln dolarów, co przełożyło się na 5 mln dolarów strat finansowych dla Disneya.

Budżet filmu Śnieżka znacznie wzrósł z powodu niespodziewanych dokrętek na początku 2024 roku. Nie ujawniono jednak, jakie zmiany wprowadzono w fabule.

Budżety innych remake’ów Disneya:

Alicja w Krainie Czarów — 150–200 mln dolarów,

Mulan — 200 mln dolarów,

Kopciuszek — 90 mln dolarów,

Księga dżungli — 175 mln dolarów,

Dumbo — 170 mln dolarów,

Aladyn — 183 mln dolarów,

Pinokio — 150 mln dolarów,

Cruella — 100 mln dolarów,

Zakochany kundel — 60 mln dolarów.

Najbliższym aktorskim remakiem Disneya będzie Lilo i Stitch, którego premiera zaplanowana jest na maj 2025 roku. Natomiast w grudniu tego roku na ekrany trafi Mufasa: Król Lew — zupełnie nowa historia, która rozgrywa się przed wydarzeniami z remake’u z 2019 roku.