Nieśmiertelny ma dwóch złoczyńców. Legendarny aktor zagra nowy czarny charakter

Pojawiły się nowe informacje o filmie Nieśmiertelny, opartym na kultowej serii i serialu z tego samego uniwersum. Produkcja nie będzie jednak wiernym remakiem, lecz czymś znacznie większym, co potwierdza najnowszy wybór aktora do roli czarnego charakteru.
Adam Siennica
Adam Siennica
Nieśmiertelny 
Jeremy Irons fot. materiały prasowe
Oficjalnie potwierdzono, że Jeremy Irons dołączył do obsady filmu Nieśmiertelny. Legendarny, wielokrotnie nagradzany aktor wcieli się w drugiego głównego antagonistę. Zagra przywódcę tajnej organizacji zwanej Obserwatorami (The Watchers), która monitoruje losy nieśmiertelnych, traktując ich jako poważne zagrożenie dla ludzkości. Tego wątku nie było w oryginalnym filmie z lat 80., ale reżyser Chad Stahelski podkreślał, że inspiruje się całym uniwersum - nie tylko pierwszym filmem, lecz także kolejnymi częściami i serialem. Jego celem nie jest prosty remake, ale stworzenie czegoś nowego i większego.

Nieśmiertelny - dwóch głównych złoczyńców

Wprowadzenie Obserwatorów to element budowania rozbudowanego świata z potencjałem na kolejne historie - podobnie jak Stahelski i David Leitch zrobili to w serii John Wick. Drugim przeciwnikiem bohatera będzie Kurgan, brutalny barbarzyńca, którego zagra Dave Bautista.

W obsadzie znaleźli się również Henry Cavill (główny bohater), Russell Crowe, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Drew McIntyre i Max Zhang.

Nieśmiertelny - ekipa filmowa

Zdjęcia miały ruszyć na przełomie września i października 2025 roku, jednak ze względu na kontuzję nogi Henry’ego Cavilla, której doznał podczas treningu z kaskaderami, start zdjęć przesunięto na początek 2026 roku. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, ale wszystko wskazuje na to, że film ma być początkiem nowego otwarcia franczyzy.

Za scenariusz odpowiada Michael Finch, a reżyserią zajmuje się Chad Stahelski. Grupa kaskaderów 87Eleven, pracująca z nim od lat, już od miesięcy przygotowuje widowiskowe sceny walk – w treningach uczestniczył sam Henry Cavill.

Data premiery Nieśmiertelnego nie została jeszcze ustalona.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Nieśmiertelny 
