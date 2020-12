Nietypowy kalendarz adwentowy - odliczajcie do świąt oglądając filmy superbohaterskie

Warner Bros./MCU

Kalendarze adwentowe kojarzymy głównie z dzieciństwa, ale obecnie modne są różne sposoby odliczania do świąt, nie tylko poprzez odkrywanie każdego dnia słodkiej przekąski. W sieci znaleźć można wiele filmowych kalendarzy adwentowych, ale zazwyczaj są to propozycje z motywem świątecznym na każdy dzień grudnia, aż do Bożego Narodzenia. My postanowiliśmy stworzyć coś bardziej nietypowego i skierowanego do osób, które niespecjalnie przepadają za świątecznymi filmami.

W tym celu przeszukaliśmy trzy serwisy streamingowe: Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video, aby odnaleźć 24 propozycje filmów superbohaterskich, które umilą nam oczekiwanie. Zależało nam, aby wymienione produkcje były dostępne legalnie poprzez różne platformy, zatem każdy będzie miał okazję wziąć udział w zabawie. Kolejność filmów nie jest przypadkowa, staraliśmy się, aby było pod tym względem różnorodnie i ciekawie (w nawiasie nazwa platformy, na której można obejrzeć dany film).

Filmowy kalendarz adwentowy - filmy superbohaterskie

1 grudnia - Aquaman (HBO GO)