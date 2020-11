Doktor Who - pełny zwiastun świątecznego odcinka serialu

BBC

Jedną z tradycji kultowego serialu BBC Doktor Who są jego odcinki świąteczne emitowane w czasie okresu bożonarodzeniowego/noworocznego. Nie inaczej będzie i tym razem. Epizod zatytułowany Revolution of the Daleks będzie emitowany przez BBC i BBC America przez cały okres świąteczny. W nim powróci Jack Harkness, bohater, który zadebiutował w serialu w 2005 roku. W sieci pojawiła się pełna zapowiedź tego wyjątkowego odcinka.

Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W odcinku Jack Harkness będzie musiał pomóc bohaterom serialu, którzy odkryją niepokojący, demoniczny plan najbardziej przerażających i niebezpiecznych wrogów Doktora, Daleków. Czy Jack będzie w stanie pomóc ocalić Ziemię, kiedy Trzynasty Doktor, grany przez Jodie Whittaker, jest zamknięty w kosmicznym więzieniu?