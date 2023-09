Niezniszczalni 4 rozczarowują w box office. Zakonnica 2 ma dobry wynik

fot. materiały prasowe

Niezniszczalni 4 zadebiutowali w Ameryce Północnej z wynikiem dużo poniżej przedpremierowych prognoz. Osiągnięto zaledwie 8,3 mln dolarów. To oznacza, że jest to najgorsze otwarcie w historii serii i raczej gwóźdź do jej trumny. Z tak fatalnym wynikiem finansowym nikt ani nie zrobi sequela, ani planowanej latami wersji z twardzielkami kina akcji. Prognozy mówiły o otwarciu na poziomie 15 mln dolarów, więc coś tutaj bardzo nie wyszło. Brak promocji ze strony strajkujących aktorów na pewno odegrał jakąś rolę. Do tej pory najgorsze otwarcie miała trójka z wynikiem 15,8 mln dolarów. Warto jednak zaznaczyć, że cała seria słabo zarabiała w USA i większość wpływów miała ze świata. Te jednak nie są znane, a analityk David A. Gross spekuluje, że trudno będzie filmowi zarobić przy budżecie 100 mln dolarów.

Zakonnica 2 - box office

Zakonnica 2 zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 8,4 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej ma 68,6 mln dolarów. Wyniki spoza USA nie są znane na ten moment. Z uwagi na budżet 38 mln dolarów, horror i tak na siebie zarobi.

Duchy w Wenecji - box office

Podium zamykają Duchy w Wenecji z wynikiem 6,3 mln dolarów. Do tej pory w Ameryce Północnej zebrano 25,4 mln dolarów. Globalnie film ma na koncie 71,6 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów.

Z innych wieści Oppenheimer ma już 926 mln dolarów. Barbie natomiast ma 1 mld 410 mln dolarów.