Niezniszczalni 4 - dlaczego film odniósł porażkę? Aktor podaje powód

fot. Monolith Films

Reklama

Niezniszczalni 4 osiągnęli jedną z największych porażek w 2023 roku. Film zdobył zaledwie 14% pozytywnych ocen krytyków na Rotten Tomatoes, a w box office uzbierał tylko 37 milionów dolarów. Dolgh Lundgren nie kryje rozczarowania tym rezultatem.

Niezniszczalni 4 - co poszło nie tak? Lundgren o porażce filmu

W wywiadzie dla ScreenRant, Lundgren wymienił czynniki, które mogły przyczynić się do porażki Niezniszczalnych 4. Jednym z nich jest słaby scenariusz filmu, co mogło być spowodowane nikłym zaangażowaniem Sylvestera Stallone'a.

- Nie czytałem recenzji, bo właściwie wiedziałem, co krytycy powiedzą. Ten projekt zmagał się z problemami od samego początku. Zazwyczaj zaczyna się od scenariusza, a tutaj nie był zbyt dobry. Wiem, że Stallone nie był w to zaangażowany, a zazwyczaj jest. Tutaj grał jedynie postać, a kiedy współpracuje nad szkicem, jakość jest naprawdę dobra.

Aktor wspomniał również o zmianie reżysera na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć oraz promocji bez udziału obsady w związku ze strajkiem SAG-AFTRA.

- Premiera odbyła się podczas strajku, co nie było mądrym rozwiązaniem, bo nie udało się zyskać rozgłosu. Gdybyś miał wielkie, gwiazdorskie wydarzenie, więcej oczu by na to patrzyło. Jestem pewien, że poszłoby znacznie lepiej. Czułem się rozczarowany.