Wiedźmin - Dolph Lundgren w spin-offie o Szczurach. Wyjawiono kogo zagra

fot. Archstone Entertainment

Już pod koniec czerwca będzie mieć premierę na Netfliksie 3. sezon serialu Wiedźmin, ale już trwają prace nad kolejnym spin-offem. Zdjęcia do nowej produkcji, która skupi się na bandzie Szczurów znanej z książek Andrzeja Sapkowskiego, odbywają się w Kapsztadzie w RPA. Od kilku dni wiadomo też, że do obsady dołączył Dolph Lundgren, ale nie podano wtedy kogo gra. Mówiło się, że ma odegrać kluczową rolę. Wielu typowało, że wcieli się w postać Leo Bonharta, łowcy nagród i potężnego najemnika, który był równie potężny, co wiedźmini. Jednak to nie jemu przypadła ta rola.

Portal Redanian Intelligence donosi, że Dolph Lundgren wcieli się w wiedźmina ze szkoły Kota, który nazywa się Brehen. Postać pojawiła się w książce pt. Sezon burz. Charakteryzowała się okrucieństwem i agresywnym zachowaniem. Brehen otrzymał przydomek Kota z Iello po rzezi, której dopuścił się w tym mieście. Nie podano szczegółów, w jaki sposób jego wątek będzie się łączyć z fabułą serialu.

fot. Brehen w GWINCIE // wiedzmin.fandom.com

W spin-offie o Szczurach pojawią się również nowe oryginalne postacie takie jak Slemmig, Juniper i Urla. Nie ujawniono kto ich zagra. Ponadto wyciekło logo nowego serialu, które można dostrzec w środku roboczego tytułu Riff Raff.

fot. Netflix // redanianintelligence.com

Wiedźmin - fabuła spin-offu o Szczurach

Szczury w książkach Andrzeja Sapkowskiego to banda rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. Ciri natrafia na Szczury w trudnym dla siebie momencie i zostaje członkinią bandy. Wydarzenia w spin-offie będą prawdopodobnie poprzedzać to, co zobaczymy w sezonie trzecim, kiedy Ciri spotka Szczury.