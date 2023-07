Niezniszczalni 4 - nowy plakat. Data premiery może ulec zmianie

fot. materiały prasowe

Niezniszczalni 4 mieli mieć premierę 29 września 2023 roku. Wraz z premierą nowego plakatu najnowszej odsłony serii widzimy, że wkrada się niepewność co do tej daty. Na plakacie bowiem nie ma jej podanej, jak zazwyczaj to się robi, a jest jedynie "wkrótce w kinach". Już kilka filmów, które miały mieć premierę we wrześniu zostało opóźnionych i wszystko wskazuje na to, że Niezniszczalni 4 podzielą ten los. Wszystko przez strajk aktorów, który uniemożliwia obsadom filmów jakiekolwiek włączenie się w promocje swoich filmów. Producenci podejmują więc decyzję o przesunięciach daty. Na razie nie wygląda na to, by strajk miał zakończyć się w nadchodzących miesiącach.

Niezniszczalni 4 - galeria

Niezniszczalni 4

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

W obsadzie znajdują się m.in. Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran i Andy Garcia. To będzie ostatnia odsłona, w której wystąpi Sylvester Stallone w roli Barneya Rossa.