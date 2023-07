Netflix: Nowe Top 10 filmów i seriali wszech czasów. Wielkie zmiany w rankingu

Netflix

Netflix przedstawił zupełnie nowe listy Top 10 wszech czasów w 4 różnych kategoriach. Zestawienia obejmują kategorie filmów i seriali anglojęzycznych oraz nieanglojęzycznych. Powstają w oparciu o kilka czynników, takich jak ilość odtworzeń czy liczba godzin spędzonych z danym tytułem. Metodologia uległa jednak także zasadniczej zmianie - Netflix wydłużył czas, jaki potrzebuje dana produkcja, żeby zakwalifikować się do zestawienia. Wcześniej, musiała zyskać wielką popularność już po 28 dniach. Teraz może to trwać aż 91 dni. Dzięki temu produkcje, które dopiero po jakimś okresie zyskują uznanie widzów, mają szansę zakwalifikować się do takich rankingów. Poniżej znajdziecie bieżące zestawienia, wraz z informacją o ilości wyświetleń. Sprawdźcie czy oglądaliście te wszystkie, wybitnie popularne, filmy i seriale.

Top 10 seriali anglojęzycznych Netfliksa

10. Obserwator (sezon 1) - ponad 76 milionów odtworzeń

Jak widać Wednesday rządzi, nie ma w tym nic dziwnego, bo serial zyskał wręcz viralową popularność. Na liście znajdują się również stali bywalcy: Stranger Things oraz wciąż bardzo popularny Gambit królowej. Sprawdźmy jak prezentują się nieanglojęzyczne produkcje odcinkowe.

Top 10 seriali nieanglojęzycznych Netfliksa

10. Szkoła dla elity (sezon 4) - ponad 46 milionów odtworzeń

Na pierwszym miejscu Squid Game - serial, który jest największym hitem w historii Netflixa. Przebije go już chyba tylko kolejny sezon tej produkcji. W zestawieniu znajduje się też znacząca reprezentacja Domu z papieru - kolejnego kultowego formatu.

Top 10 filmów anglojęzycznych Netfliksa

10. Śledztwo Spensera - ponad 129 milionów odtworzeń

Wniosek po analizie powyższego zestawienia jest jeden. Wielkie gwiazdy gwarantują olbrzymią popularność. Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Gosling,Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio i wielu innych. Nieważne jaki poziom artystyczny prezentuje dany film. Jeśli występuje w nim rozpoznawalny celebryta, ma szansę na wielki sukces w streamingu.

Top 10 filmów nieanglojęzycznych Netfliksa

10. Miłość dla dorosłych - ponad 47 milionów odtworzeń

Zagraniczne filmy nie mają w obsadzie wielkich gwiazd, przez co muszą stawiać na nieco bardziej intrygujące koncepty. Dzięki temu w czołówce mamy horrory i thrillery, choć znajdzie się i kilka klasycznych akcyjniaków. Cieszy tak wysoka pozycja filmu Na Zachodzie bez zmian, który oprócz popularności może pochwalić się wysokim poziomem artystycznym.

