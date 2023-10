Niezniszczalni 4 online. Data premiery światowej w VOD - to efekt klapy w kinach

Lionsgate

Reklama

Serwis YouTube Movies oficjalnie ogłosił, że premiera światowa filmu Niezniszczalni 4 online odbędzie się już 13 października. Wówczas Amerykanie będą mogli kupić ten tytuł w wersji cyfrowej lub go wypożyczyć na określony czas.

Niezniszczalni 4 online

Film trafił do kin 22 września, więc to oznacza, że pojawi się on na VOD bardzo szybko, bo zaledwie 21 dni po premierze kinowej. Na ten moment informacja o premierze w VOD dotyczy światowego startu. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy wówczas będzie on również dostępny w Polsce. Przeważnie te daty są albo globalne, albo w Polsce jest opóźnienie o kilka dni.

Tak szybki start w VOD jest efektem klapy finansowe w kinach. Do tej pory Niezniszczalni 4 zebrali 23,1 mln dolarów w skali globalnej przy budżecie 100 mln dolarów plus koszty promocji. Ta produkcja przyniesie straty finansowe i nie ma najmniejszych szans, by ze sprzedaży biletów do kin udało się pokryć koszty inwestycji. Tym samym raczej to koniec tej franczyzy.