Niezwyciężony – klip z drugiej połowy 2. sezonu. Czy jest szansa na crossover ze Spider-Manem?

Niezwyciężony powróci z nowymi odcinkami drugiego sezonu już w połowie marca. Historia będzie kontynuować przygodę Marka Graysona na planecie obcej rasy zwanej Thraxan. Superbohater odniósł porażkę, z którą mu się pogodzić, co zostało zaprezentowane na pierwszym klipie z nadchodzących odcinków.

Niezwyciężony – klip

Niezwyciężony – czy Spider-Man pojawi się w serialu?

Podczas IGN Fan Fest Robert Kirkman odpowiedział na ostatnie prośby fanów, aby Spider-Man dołączył do Niezwyciężonego w jego serialu. W wywiadzie twórca komiksów ostudził zapał widzów i podał w wątpliwość możliwość pojawienia się postaci z innych marek w produkcji Amazona.

Obyśmy mogli połączyć razem siły Amazona, Disneya, Marvela i wszystkich innych! Czy to nie byłaby niesamowita rzecz? Ale nie liczyłbym na to. I to nie jest żart.

Spekulacje fanów pojawiły się ze względu na gościnne występy słynnych superbohaterów w komiksowej serii Niezwyciężony. Mark Grayson miał okazję współpracować z Batmanem, Kleszczem i Avengersami, w tym ze Spider-Manem. Podsyciło to więc spekulacje, że szczególnie ostatni z bohaterów mógłby pojawić się w serialu.

Niezwyciężony - zdjęcia z 2. sezonu

Niezwyciężony - sezon 2, odcinek 4

Niezwyciężony – fabuła i data premiery

Serial opowiada o 18-letnim Marku Graysonie, który jest synem najpotężniejszego superbohatera na planecie. Po dramatycznych wydarzeniach z zakończenia pierwszego sezonu, nastolatek stara się odbudować swoje życie w obliczu szeregu nowych zagrożeń, a jednocześnie walczy ze swoim największym lękiem – może stać się taki sam jak jego ojciec.

W obsadzie głosowej znajdują się: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson i Seth Rogen.

Druga połowa 2. sezonu Niezwyciężonego zadebiutuje na Prime Video już 14 marca 2024 roku.