Niezwyciężony - plakat 2. sezonu. TA postać jednak żyje?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Po ponad dwóch latach, Niezwyciężony powraca z nowymi odcinkami. Ostatnim razem, gdy widzowie widzieli brutalny świat pełen superbohaterów, Omni-Man zdradził Ziemię i swoją rodzinę, zabijając przy tym miliony osób. Po tym, jak prawie zabił swojego syna, Marka Graysona, Nolan zdecydował się opuścić Ziemię. Jest jednak pewna ofiara Nolana, która najprawdopodobniej dostanie drugie życie.

Niezwyciężony: sezon 2. - plakat

Nowy plakat prezentuje szeroką gamę bohaterów serialu. Wśród nich siedzi ktoś, kto powinien już nie żyć. Jest to Donald, prawa ręka Cecila.

Niezwyciężony - plakat 2. sezonu

Niezwyciężony: sezon 2. - fabuła, obsada, premiera

Niezwyciężony to historia o superbohaterach, skupiona wokół 17-letniego Marka Graysona. Mark nie różni się od innych chłopaków w swoich wieku, pomijając fakt, że jego ojcem jest Omni-Man, najpotężniejszy superbohater na planecie. Kiedy chłopak zaczyna rozwijać swoje moce, odkrywa, że ​​dziedzictwo jego ojca może nie być tak heroiczne, jak się wydawało. Sezon 2. musi odpowiedzieć na pytanie gdzie jest Omni-Man, główny obrońca Ziemi, oraz co to oznacza dla Marka i wszystkich na Ziemi.

W obsadzie dubbingu serialu znajdują się Steven Yeun jako Mark Grayson, JK Simmons jako Omni-Man, Sandra Oh jako Debbie Grayson, Mark Hamill jako Art Rosebaum, Seth Rogen jako Allen the Alien, Gillian Jacobs jako Samantha Eve Wilkins/Atom Eve, Andrew Rannells jako William Clockwell, Zazie Beetz jako Amber Bennett, Walton Goggins jako Cecil Stedman, Jason Mantzoukas jako Rex Sloan/Rex Splode, Chris Diamantopoulos jako Donald Ferguson/ Doc Seismic, Khary Payton jako Black Samson, Zachary Quinto jako Robot, Malese Jow jako Kate Cha/Dupli-Kate i Gray Griffin jako Shrinking Ray.

Sezon 2. Niezwyciężonego został podzielony na części. Pierwsza zadebiutuje 3 listopada na Prime Video.