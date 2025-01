Hugh Jackman inspiracją dla Better Mana. Reżyser ujawnia

fot. Sina Studios / Marvel Studios

Reklama

Michael Gracey wiedział, że nadszedł czas na zmiany w biografiach muzyków. Gatunek ten jest często krytykowany za schematyczne historie, które starają się chronić dobrą reputację swoich bohaterów. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter opowiedział, jak powstał film Better Man: Niesamowity Robbie Williams o tej brytyjskiej sensacji. Co z tym wspólnego ma Hugh Jackman? Wszystko sprowadza się do Króla rozrywki.

- Williams był jego [Hugh Jackmana] punktem odniesienia podczas Króla rozrywki. "Mogę być tym charyzmatycznym artystą". Żartem stało się, jak bardzo Hugh nawiązywał do Robbiego. Puściłem muzykę Robowi, a w wideo do Hugh [w fazie przedprodukcyjnej] powiedział: "Ostatni rok spędziłem na nagrywaniu mojego najnowszego albumu i porzuciłbym to, by śpiewać te piosenki. W zasadzie pilibyśmy herbatę i w momencie, gdy nikt by nie patrzył, zatłukłbym cię na śmierć, bym mógł grać P.T. Barnuma". To, co powiedział, było lepsze niż wszystko, co mogłem napisać, by przekonać Hugh Jackmana do pójścia naprzód.

fot. Sina Studios // Facing East Entertainment

Jak powstał Better Man?

W rzeczywistości, od razu po tym wydarzeniu Gracey nie rozpoczął pracy nad Better Manem. Zamiast tego zajął się Rocketmanem, który ostatecznie po sześciu latach trafił w ręce innego reżysera. Zdemotywowany filmowiec nie zamierzał ponownie zagłębiać się w historię gwiazdy muzycznej, do czasu aż usłyszał angażującą historię Roba i jego porównanie siebie do "śpiewającej małpy".

- Gdybym nie wpadł na wykorzystanie małpy w tak kreatywny sposób, nigdy nie stworzyłbym Better Mana.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams wejdzie do polskich kin już 24 stycznia. Możecie przeczytać recenzję redaktora naczelnego naEKRANIE.pl, Dawida Muszyńskiego, TUTAJ.