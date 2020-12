Night Court powraca: John Larroquette na pokładzie! Główną bohaterką będzie córka Harry'ego Stone'a

NBC

Fani serialu Night Court mają powody do radości. NBC potwierdziło, że pracuje nad kontynuacją klasycznego serialu komediowego o tematyce prawniczej. Do tego, jeden z głównych bohaterów Dan Fielding powróci ponownie grany przez Johna Larroquette’a. Producentem wykonawczym serialu jest Melissa Rauch, znana wcześniej z roli w serialu Teoria wielkiego podrywu.

Night Court skoncentruje się na kontynuacji oryginalnego serialu stworzonego przez Reinholda Weege. Główną bohaterką zostanie Abby Stone, córka zmarłego Harry’ego Stone’a, która idzie w ślady ojca, próbując uporać się z rolą przewodniczącej nocnej zmiany sądu arbitrażowego na Manhattanie i uporządkować załogę dziwaków i cyników, w szczególności byłego prokuratora nocnego sądu, Dana Fieldinga (Larroquette).

Za scenariusz będzie odpowiedzialny Dan Rubin. Oryginalny Night Court, który był emitowany w NBC przez dziewięć sezonów w latach 1984-92, zdobył trzy nominacje do nagrody Emmy za najlepszy serial komediowy. Opowiadał o nocnej zmianie sądu miejskiego na Mannhatanie, na czele którego stał młody, niekonwencjonalny sędzia Harold „Harry” T. Stone. W rolę Harry’ego wcielał się Harry Anderson, który zmarł w 2018 roku w wieku 65 lat. Córka Stone’a – Abby – to nowostworzona postać, której nie było w oryginalnej serii.

Melissa Rauch, wraz z Winstonem Rauchem zostali producentami wykonawczymi poprzez swoją firmę producencką After January, która ma siedzibę w Warner Bros. TV. Współpraca ze studiem stojącym za oryginalną serią trwa od stycznia, lecz na razie nie ma żadnych przesłanek, że Rauch pojawi się w serialu jako aktorka. Wiadomo jednak, że Melissa specjalnie zwróciła się do studia z prośbą o wyprodukowanie nowych odcinków Night Court tłumacząc, że dorastała oglądając ten serial i może on przyjąć się dobrze i w dzisiejszych czasach.