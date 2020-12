Spider-Man 3 - co tu się wyrabia!? Dane DeHaan jako Harry Osborn i Ned w roli potężnego złoczyńcy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Sony/Marvel/cbr.com

Myśleliście, że w kwestii rewelacji obsadowych związanych z filmem Spider-Man 3, jednej z kolejnych odsłon MCU, doszliśmy już do granicy? Nic z tych rzeczy. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przedstawił właśnie portal Fandom Wire. Choć biorąc pod uwagę źródło informacji, powinniśmy do nich podchodzić z dystansem, i tak będą one rozpalać umysły fanów. Wygląda bowiem na to, że zgodnie z poprzednimi spekulacjami w w przyszłorocznej produkcji Jake Gyllenhaal powróci na ekranie jako Quentin Back aka Mysterio, natomiast Dane DeHaan, podobnie jak w historii Niesamowity Spider-Man 2, sportretuje Harry'ego Osborna/drugiego Zielonego Goblina.

Na tym jednak nie koniec. Postać Jacoba Batalona, który w filmach Spider-Man: Homecoming i Spider-Man: Daleko od domu grał przyjaciela Petera Parkera, Neda Leedsa, miałaby przejść na ekranie złowieszczą metamorfozę - to właśnie dlatego aktor w ostatnim czasie solidnie pracował nad swoją sylwetką. Fandom Wire spekuluje, że Batalon wcieli się w... Hobgoblina, obdarzonego nadludzką siłą, szybkością, wytrzymałością, wyostrzonymi zmysłami i dysponującego arsenałem nowoczesnych broni złoczyńcę, który również ukrywa się pod maską goblina. W komiksach najsłynniejszy Hobgoblin to dawny projektant modowy, Roderick Kingsley, jednak zmianę na tym polu można wytłumaczyć wprowadzeniem wersji złoczyńcy z alternatywnej Ziemi. Dość powiedzieć, że tę samą tożsamość w świecie powieści graficznych na krótko przejął też sam Leeds.

W sieci pojawiły się również 2 nowe, cieszące się dużą popularnością fanarty nawiązujące do filmu:

Spider-Man 3 - fanart

Przypomina się także o niezwykle wymownej reakcji Toma Hollanda z zeszłego roku, który na pytanie o to, czy Andrew Garfield i Tobey Maguire mogliby pojawić się w MCU, odpowiedział w sposób następujący:

https://twitter.com/getFANDOM/status/1336765983998918657

Spider-Man 3 ma zadebiutować w kinach 17 grudnia 2021 roku.