Nightwing - nowy złoczyńca przeraża okrucieństwem. Spotkanie 2 Robinów

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Do sieci trafiła zapowiedź zeszytu Nightwing #80, kolejnej odsłony serii o przygodach Dicka Graysona. Przypomnijmy, że to właśnie w niej tytułowy bohater powrócił do Blüdhaven, gdzie połączył siły z Barbarą Gordon i przygarnął psa, któremu czytelnicy DC wybrali imię Hayley. W ostatniej części opowieści na ulicach miasta pojawił się także zupełnie nowy złoczyńca o przydomku Heartless.

Ksywka ta została nadana antagoniście nieprzypadkowo. Zabija on bowiem swoje ofiary w niezwykle okrutny sposób - strzelając ze specjalnego pistoletu wypuszcza mechaniczną powłokę w kierunku zamordowanego, by później wyrywać jego serce. Tajemniczy Heartless zabił tak choćby bezdomnego i to na oczach grupy dzieci.

Z zapowiedzi komiksu wynika również, że w Nightwingu #80 dojdzie do spotkania dwóch Robinów - Graysona odwiedzi bowiem inny z Cudownych Chłopców, Tim Drake. Powód tej wizyty nie jest na razie znany.

Oto plansze promocyjne z ostatnich i najbliższych zeszytów serii:

Nightwing #80 - plansze

Nightwing #80 ukaże się na amerykańskim rynku 18 maja.