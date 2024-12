Znamy złoczyńców z filmu Avengers: Doomsday! Fani mogą nie być na nich gotowi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Wiemy, że głównym czarnym charakterem filmów Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars jest Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Z zapowiedzi wiadomo jednak, że nie będzie działał sam, a bynajmniej nie chodzi o Kanga Zdobywcę, z którego Marvel Studios zrezygnowało. Nowa plotka przynosi odpowiedź.

Avengers: Doomsday – złoczyńcy

Według nowej plotki Avengers będą walczyć ze swoimi złymi wersjami z alternatywnych rzeczywistości równoległych. Nie w każdym świecie multiwersum członkowie grupy byli dobrymi superbohaterami – niektórzy stali się potężnymi złoczyńcami. To właśnie te postacie zagrają powracający do obsady Chris Evans i Scarlett Johansson. Evans najprawdopodobniej wcieli się w znanego z komiksów Kapitana Hydrę, a Johansson – w złą wersję Czarnej Wdowy. Informacja dotyczy Doomsday, ale nie wiadomo, czy pojawią się też w Secret Wars.

Dodatkowo, nowy scooper z dobrymi źródłami, znany jako Beyond Reporter, informuje, że na ekranie ponownie zobaczymy Elizabeth Olsen w roli Scarlet Witch. To zdecydowanie jest coś, na co wielu fanów czeka. Beyond Reporter wcześniej jako pierwszy poinformował o drugim sezonie Koszmarnego Komando.

Avengers: Doomsday ma premierę w maju 2026 roku, a Avengers: Secret Wars w 2027 roku.