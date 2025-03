Shang-Chi wróci w Spider-Manie 4? Odpowiedź aktora nie pozostawia wątpliwości

fot. Marvel

Na temat nowego filmu o Spider-Manie na razie nie wiadomo zbyt wiele poza tym, że Tom Holland powróci w głównej roli, a reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, który wcześniej był odpowiedzialny za Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Tamta produkcja przypadła do gustu krytyków, publiczności, a tuż po pandemii koronawirusa zarobiła też solidne pieniądze w światowym box office. Wydawałoby się, że kontynuacja to kwestia czasu, ale prawie nic o niej nie słychać, a Simu Liu wcielający się w tytułowego bohatera nie pojawił się w żadnej innej produkcji z Kinowego Uniwersum Marvela.

Shang-Chi wróci w Spider-Manie 4?

Fani spekulowali, że jest spora szansa na jego pojawienie się właśnie w Spider-Manie 4. Obie te postaci przecinały szlaki na kartach komiksów, a w niektórych Shang-Chi uczył Petera sztuk walki. Poza tym reżyser pracujący nad nowym filmem z Tomem Hollandem współpracował też z Simu Liu. Aktor został o to niedawno zapytany w trakcie The Tonight Show. Czy możemy się go spodziewać w Spider-Manie 4?

Och, do niego [do Spider-Mana 4] nawet się nie zbliżam. O niczym nie słyszałem. Kocham ludzi, którzy kochają te filmy i ja sam je kocham.

