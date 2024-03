Nikt 2 i Dzika noc 2 - prace trwają nad kontynuacjami. Producentka o postępach

fot. materiały prasowe

Nowy film Davida Leitcha pod tytułem Kaskader dopiero co został pokazany na SXSW 2024. Tam też portal Collider spotkał się z Leitchem oraz Kelly McCormick, którzy są producentami nadchodzących kontynuacji Nikt 2 oraz Dzika noc 2. Potwierdzili, że prace nad obydwoma sequelami trwają i zdradzili jaki jest ich postęp.

Nikt 2 i Dzika noc 2 - postęp prac

Chcą wrócić do tych bohaterów szybciej, niż fani mogliby oczekiwać. Na tym etapie plan jest taki, aby prace na planie do obydwu sequeli ruszyły całkiem niedługo.

- Planujemy wrócić do tych uniwersów. Miejmy nadzieję, że potencjalnie pod koniec roku zaczniemy kręcić Nikt 2, a na początku przyszłego roku Dziką noc 2. Wszystko zależy od znalezienia czasu w zapchanych terminarzach każdej osoby. Rozwój projektów idzie znakomicie i wszyscy są podekscytowani tymi światami - mówi McCormick.

Leitch dodał, że Universal jest bardzo zaangażowany w te projekty, a David Harbour (Dzika noc) oraz Bob Odenkirk (Nikt) palą się do tego, by się za nie zabrać. Scenariusze obu filmów są w trakcie pisania i poprawiania. Mają jednak jeszcze trochę roboty do zrobienia.

Potencjalne daty premier Nikt 2 i Dzikiej Nocy 2 nie są znane.