Venom 3 to ostatnia część. Potem postać przejdzie do MCU?

Niezawodny i dobrze poinformowany Daniel Richtman potwierdza spekulacje, że Venom 3 ma być ostatnią częścią serii, w której ta postać występuje solo. To nie oznacza, że nie zobaczymy go w jakichś grupowych projektach.

Venom w MCU?

Według źródeł Richtmana Kevin Feige, szef MCU oraz Marvel Studios na obecną chwilę jest otwarty na to, by Venoma ściągnąć na poważnie do MCU. Celem miałoby być potencjalne starcie ze Spider-Manem w wykonaniu Toma Hollanda.

Tom Hardy w roli Venoma jest dość lubiany przez widzów jako do tej pory jedyna postać Marvela przeniesiona przez Sony Pictures na ekrany kin. Dlatego pewnie jego udział jest rozważany, ale na tę chwilę żadnych konkretnych decyzji nie podjęto. Przypomnijmy, że Venom przez chwilę był w MCU w scenie po napisach filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Przeszedł on ze swojego świata do MCU dzięki motywowi multiwersum.

Venom 3 będzie wyświetlany na ekranach kin pod tytułem Venom: The Last Dance. Premiera w USA i w Polsce została przyspieszona i odbędzie się 25 października 2024 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy Sony Pictures planuje ruszyć z promocją.